Ebru Şancı: Kocamla katları ayırdık

Alparslan Öztürk ile 2015'te Belçika'da evlenen Ebru Şancı, Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti. İkinci kez hamile olan Şancı, şimdi de bir erkek bebek dünyaya getirecek.

Ünlü çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı.

"KESİNLİKLE B"

Ebru Şancı, Instagram'da paylaştığı videoda eşine, "Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı: Benimle ve kızlarınla olacaksın." dedi. Alparslan Öztürk, Ebru Şancı'nın sözünü bitirmesini beklemeden "Kesinlikle B şıkkı." yanıtını verdi.

Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, "Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk.

"ATÖLYEMİ DE KAPATTIM"

Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp, sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık." açıklamasında bulundu.