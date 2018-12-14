Ecdat yadigarı bina eski ihtişamına kavuştu

Osmanlı'nın son dönem eserlerinden ve Abdülhamit Han döneminde, 1893'te, Redif Asker Alma Merkezi olarak yapılan tarihi bina, kentte uzun yıllar askerlik şubesi olarak kente hizmet verdi.

RESTORASYONU YAPILDI

Zemin katta dört sütunlu giriş revakı olan iki katlı bina, 625 metrekare taban oturumuna sahip. 24 odası bulunan tarihi bina, 1947 ve 1997'de onarım gördü.

Kente yeni bir askerlik şubesinin yapılmasının ardından, tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne devredildi.

Tarihi binada restorasyon çalışmaları yapan belediye, 2,5 milyon lira harcayarak, ecdat yadigarı binayı eski ihtişamına kavuşturdu.

KENT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak, cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Eski görkemine kavuşan tarihi bina, Kent Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürecek.