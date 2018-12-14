taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38745
Euro
6.0846
Altın
1238.085
Borsa
89765.73
Gram Altın
214.502

Ecdat yadigarı bina eski ihtişamına kavuştu

Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak Malatya'da yapılan tarihi bina, restorasyon çalışmalarıyla eski haline döndü.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Osmanlı'nın son dönem eserlerinden ve Abdülhamit Han döneminde, 1893'te, Redif Asker Alma Merkezi olarak yapılan tarihi bina, kentte uzun yıllar askerlik şubesi olarak kente hizmet verdi.

RESTORASYONU YAPILDI

Zemin katta dört sütunlu giriş revakı olan iki katlı bina, 625 metrekare taban oturumuna sahip. 24 odası bulunan tarihi bina, 1947 ve 1997'de onarım gördü.

Kente yeni bir askerlik şubesinin yapılmasının ardından, tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne devredildi.

Tarihi binada restorasyon çalışmaları yapan belediye, 2,5 milyon lira harcayarak, ecdat yadigarı binayı eski ihtişamına kavuşturdu.

Ecdat yadigarı bina eski ihtişamına kavuştu

KENT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak, cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Eski görkemine kavuşan tarihi bina, Kent Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

92
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

54
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

72
Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

40
Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

670
Sincar'a hava harekatı

Sincar'a hava harekatı

48
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir