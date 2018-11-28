Ece Dağıstan, ablasına böbreğini verdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 2012’den beri aşk yaşadığı meslektaşı Ece Dağıstan ablası Mimar Ceyda Dağıstan için büyük fedakarlık yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR KABUSTAN UYANDIK"

Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatıp bir böbreğini verdi. Ece Dağıstan duygularını şöyle dile getirdi: “Birçok sınavdan geçtim. Derin yara izleri kaldı ama hiç isyan etmedim. Canım kanım, melek ablama zarar geldi mi içimden bir aslan gücü çıkar. Dağları yıkar, dünyaları deviririm. 10 yıldır böbrek yetmezliği çekiyordu. Babamızın ölümüyle iflas noktasına ulaştı. Çok şükür kabustan uyandık. Her şey yoluna girdi.”