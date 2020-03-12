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Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı

Evli sevgilisinin evinin önüne giderek, otomobillere zarar veren sunucudan, Benan Mahmutyazıcıoğlu şikayetçi oldu.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 15:01..
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Ünlü sunucu Ece Erken, gece yarısı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne geldi.

GECE YARISI BASKINI

Aracından inen sunucu, bir anda Mahmutyazıcıoğlu çiftinin otomobillerine yöneldi.

Oldukça sinirli olduğu tahmin edilen Erken, her iki lüks aracın aynalarını adeta parçaladı.

Ece Erken evli sevgilisinin arabasının camlarını kırdı İZLE

AYNALARI KIRDI, TEKME FIRLATTI

Yaklaşık 1 dakika boyunca araçlara zarar veren güzel sunucu, sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

Ece Erken'in bu halleri, Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı

Bu görüntüler,  Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken’den şikayetçi oldu.

Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı

Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı

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