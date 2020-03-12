Ece Erken, arabaların aynalarını kırdı

Ünlü sunucu Ece Erken, gece yarısı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne geldi.
GECE YARISI BASKINI
Aracından inen sunucu, bir anda Mahmutyazıcıoğlu çiftinin otomobillerine yöneldi.
Oldukça sinirli olduğu tahmin edilen Erken, her iki lüks aracın aynalarını adeta parçaladı.
Ece Erken evli sevgilisinin arabasının camlarını kırdı İZLE
AYNALARI KIRDI, TEKME FIRLATTI
Yaklaşık 1 dakika boyunca araçlara zarar veren güzel sunucu, sonrasında olay yerinden uzaklaştı.
Ece Erken'in bu halleri, Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu görüntüler, Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken’den şikayetçi oldu.