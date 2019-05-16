Ece Erken ile Deniz Seki kavga etti

Ünlü şarkıcı Deniz Seki; Ece Erken ve Bircan Bali'nin, Serdar Bilgili ve kendisi hakkında yaptığı aşk iddialarına Instagram hesabından ateş püskürdü.

"YALAN HABER YAPMAYIN"

Hakkındaki iddiaları yalanyalan Seki, sosyal medya hesabından, "Sayın Serdar Bilgili ve sevgili Deniz Akel ile yeni bir proje için bir araya geldik. Deniz Akel ve çok önemli bir yönetmen, Serdar Bilgili ise hem çok önemli bir işadamı hem de fotoğraf sanatçısı. Hemen yakıştırmalar yapmak çok yanlış. Sevgili Ece Erken ve Bircan Bali altını dolduramadığınız yalan haberler yapmayın lütfen" yazdı.

"ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİN İÇİN ARAMAYI BİLİYORSUN"

Paylaşımı göre Ece Erken, hiç vakit kaybetmeden Deniz Seki'ye çok ağır bir şekilde cevap verdi. Erken, Seki'nin paylaşımının altına "İddia diye verildi zaten, gazeteci değilim. Keşke arasaydın diğer detone ve alkollü görüntülerinle ilgili aradığın gibi, aşk vesaire de denmedi, fotoğrafı yayınladı yapımcımız, biz de ne için birlikteler dedik o kadar... Benim de başıma gelebilir, her yan yana oturan sevgili değildir, dikkatli izleseydin." sözleriyle karşılık verdi.

DENİZ YAZDIKLARINI SİLDİ

Ece Erken'in cevabından sonra Deniz Seki, yazılanlardan rahatsız oldu ve paylaşımını kaldırdı.