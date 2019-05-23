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Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

Sunucu Erken'in "Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi?" gafı, sosyal medyanın diline düştü.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 10:15..
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İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na konuk olarak dünyaca ünlü şarkıcı Madonna katılmış, şarkıcının dansçılarından biri de üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıkmıştı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sunucu Ece Erken de pop müzik şarkıcısı Madonna'nın İsrail'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına katılması hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

"SEN MADONNA'SIN"

"Madonna'ya birçok boykot ve tehdit geldi, ona rağmen gitti. Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın ya, ne yapsan olur yani." diyen Erken, sosyal medyanın diline düştü.

Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

YARIŞMACI OLARAK KATILDIĞINI SANDI

Madonna'nın yarışmacı olarak katıldığını sanan Ece Erken, İsrail'in 23'üncü olmasını da buna bağladı.

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