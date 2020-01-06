Ece Erken, Serkan Uçar'la barıştı

Sunucu Ece Erken, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 2014 yılında Serkan Uçar ile dünyaevine girdi. Ancak, ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.

Çift, bir süre sonra geçimsizlik ve şiddet iddiasıyla soluğu mahkemede aldı. Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili, 4 sene önce yollarını ayırdı.

TAKİPLEŞME BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığını açıklayan Ece Erken cephesinde, şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Erken ile eski eşi Uçar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Çiftin bu hareketi, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.