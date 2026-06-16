Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Çok alkol alıyordu

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Magazin dünyasını sarsan ölüm..

Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem'den üzen haber geldi.

Işıl karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan İrtem, 14 Haziran 2026 tarihinde 35. yaşın kutladı.

İrtem'den geriye bu anlar kaldı...

ECE İRTEM HAYATINI KAYBETTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle ünlenen Ece İrtem, yaşamını yitirdi.

35 yaşındaki oyuncunun, evinde dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ölümüyle herkesi üzen İrtem'in yanında annesinin bulunduğu öğrenildi.

ANNESİNİN YANINDA CAN VERDİ

35 yaşındaki İrtem'in avukatı, "intihar" iddialarına yanıt verdi ve söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirtti.

İrtem'in annesinin yanında rahatsızlandığının belirtildiği açıklamada, kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacağı da ifade edildi.

Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında, Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi gündeme geldi.

"ANTİDEPRESAN İLACI İÇTİ"

Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik.

Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım.

"KAHVALTIYA ÇAĞIRDIM YANIT VERMEDİ"

Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi.

"AĞZINDAN KÖTÜ BİR SIVI GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu." dediği öğrenildi.

SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ece İrtem'in son röportajı ise Ceyda Düvenci'yle oldu.

Ceyda Düvenci'nin programına katılan oyuncu, "Peki şimdi nereye?" sorusuna yanıt verdi, "Her şeyi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

35 yaşındaki kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı