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Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Bu aralar çifte mutluluk yaşayan Ece Seçkin, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 07:51..
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Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Seçkin, konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapan şarkıcı, bir de Charlie’nin Melekleri filminde "Adeyyo" şarkısının kullanılmasıyla çifte mutluluk yaşadığını söyledi.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUM"

Seçkin, "İki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Charlie’nin Melekleri’nde 'Adeyyo' şarkısının kullanılmasıyla, Hollywood filminde ilk Türk şarkısının kullanılması çok gurur verici. Film vizyona girdi. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ülkemizi tüm dünyada şarkımla temsil ettiğimi düşünüyorum" dedi.

"BEN KENDİMLE BARIŞIK İNSANIM"

Boy kompleksi olmadığını şarkıcı, sosyal medyada yapılan boy esprileri hakkında konuştu. Seçkin, şunları söyledi: "Sosyal medyada benimle ilgili çok komik espriler yapılıyor. Dalga geçilince çok kafaya takmam asla, onlara gülüyorum.

Şarkı çıkarıyorum 'Şarkı çok kısa degil mi?' diyorlar. '1.50 iddia oranı' diyorlar, hoşuma gidiyor. Ben kendimle barışık bir insanım. Boyum bana yetiyor." bırakmadı.

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

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