Ece Vahapoğlu'undan doğum sonrası ilk fotoğraf

2018 yılında evlenen Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay'ın bebekleri Efe dünyaya geldi.

"BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK"

Ece Vahapoğlu, doğum sonrası ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı ve şu mesajı yayınladı: "Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık’ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."

Hamileliği boyunca fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşan Ece Vahapoğlu, bir paylaşımında ''Beş ayda beş kilo aldım. Her sabah hamile yogası, pilates ve aerobik yaparak güne başlıyorum. Şimdi tatilde bol bol yüzüyorum.'' açıklamasıyla hamileyken bile nasıl formda kaldığını açıklamıştı.