taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4231
Euro
7.1804
Altın
1503.05
Borsa
87888.34
Gram Altın
310.375
Bitcoin
34171.02

Eda Ece: Herkesi insan olmaya davet ediyorum

Ünlü oyuncu Eda Ece, dizi setlerinin hala devam etmesine isyan etti.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 08:30..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yasak Elma dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece korona virüs sonrası alınan önlemler devam ederken setlerin devam etmesine dair bir paylaşım yaptı.

Dizi setleri hariç Türkiye'de her yerin kapatılmasına tepki gösteren Ece, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"5 AYLIK HALİT CAN'A YAZIK"

"En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! işimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir.

Eda Ece: Herkesi insan olmaya davet ediyorum

"150 KİŞİ YAN YANA"

İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar, bu nedenle başarılı olabildim zaten. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli, uzun saatler de buna dahil. Konu şuan çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. "Gezen virüs değil,sizsiniz" diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yanyana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor istanbulun 2-3 yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz.

"ÜCRETLİ İZİN VERİLSİN"

Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan, çok rahat koşullarlayız sananlar, işin iç yüzünü, set hayatını hiç bilmiyor demektir. Oyunculara ayrıcalık tanındığı filan yok, ama yine de bizden de ağır çalışan ekip arkadaşlarımı korumak benim görevimdir. 150 kişi, farklı görevdeki çalışma arkadaşlarımızla, biz de kendi şartlarımız da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bundan doğal ne olabilir? Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa, hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki 2-3 hafta diyorlarsa, bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç, ücretli izin verilse tüm ekip arkadaşlarımıza.

"İNSAN OLUN"

Sağlık sektöründe çalışan ve çalışmaya devam eden herkese, onlara en çok ihtiyacımız olan bugünlerde özverileri için teşekkür ediyoruz. Minnetarız.

İlginizi Çekebilir
Arda Turan: Bebeğimiz çok sağlıklı
Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan bir mekanda baş başa yemek yedi.
Özlem Yıldız Maldivler'den döndü
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniye 14 gün kuralına uyan sunucu Özlem Yıldız; Maldivler dönüşü kendisini evinde karantina altına aldı.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi karantinadan rahatsız oldu
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, “İki ülkede test yapılıp negatif çıkmama rağmen iki kez karantinada tutulan tek ben varımdır" diyerek, karantinada olmasına tepki gösterdi.
Özge Gürel'den Can Yaman'a destek
Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel, konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
208
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
35
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
17
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
19
TFF: Maçların seyircisiz oynanması bizim kararımız değil
TFF: Maçların seyircisiz oynanması bizim kararımız değil
11
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
3
İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi
İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir