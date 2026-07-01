Edin Dzeko, ABD'li küstah spikere cevap verdi

Ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 32 turunu oynayacak olan Bosna Hersek Milli Takımı'nda kaptan Edin Dzeko, tarihi maçta ABD'nin favori olduğunu ancak kendilerinin de turnuvaya şans eseri gelmediklerini söyledi.

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"BURAYA ŞANS ESERİ GELMEDİK"

40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

““Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir.””

ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Dzeko, "Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ancak eleme aşaması, grup aşamasından tamamen farklıdır." dedi.

“ONLAR HAKKINDA ÇOK ŞEY GÖSTERİYOR”

Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, “Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor.” ifadelerini kullanarak cevap verdi. Deneyimli golcünün bu sözleri büyük ilgi gördü.

Dzeko açıklamasını, "Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz.” sözleriyle sonlandırdı.

İTALYA KÜÇÜMSEYİNCE ELENDİ

Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile eşleşen İtalyanların kura sonrası yaşadığı sevinç gündem olmuştu.

Rakiplerini küçümseyen İtalyan taraftarların o görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.

Ancak sahada tablo tamamen değişti...

Bosna Hersek, İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti.