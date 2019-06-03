Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin katıldığı agro turizmin, mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl ikincisi, 10-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Genç-yaşlı herkes, lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Lavanta tarlası ziyaretleri; tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetler ile gerçekleşiyor. Etkinlikteki önceliğin lavanta tarımının nasıl yapıldığının anlatılması bunun yanında da agro turizme de katkı sağlamak olduğunu ifade eden Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, "Geçen yıl ilkinin gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 30 bin civarında kişi katılmıştı, bu yılda önemli sayıda hem çiftçi hem de turistin katılacağı bilgisini alıyoruz." dedi.

Edirne Lavanta Tarla Günleri'yle hareketlenecek- FOTO GALERİ

HUZUREVİ SAKİNLERİ LAVANTA BAHÇELERİNİN İLK KONUĞU

Bu arada mor renkteki tarlalar, henüz etkinlik başlamadan konuklarını ağırlamaya başladı. Edirne Huzurevi'nde kalan bazı yaşlılar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ile enstitüdeki lavanta tarlasını ziyaret etti.