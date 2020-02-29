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Edirne Valiliği, engelli göçmene tekerlekli sandalye verdi

Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzere Edirne'ye gelen engelli bir göçmene, Edirne Valiliği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

AA | 29.02.2020 - 17:06..
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Suriye'de yaşanan olayların ardından Türkiye, sınır kapılarını açma kararı aldı.

Kapıların açılmasıyla ülkenin farklı şehirlerinden, Avrupa'ya geçmek hayaliyle Edirne'ye gelen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı civarı ve tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.

VALİLİK TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ

Edirne'ye gelen göçmenlerden biri olan Suriye uyruklu Ali Radi'nin talebi üzerine, engelli babası 56 yaşındaki İbrahim Radi'ye, Edirne Valiliği tarafından tekerlekli sandalye verildi.

Edirne Valiliği, engelli göçmene tekerlekli sandalye verdi

KONYA'DAN GELDİLER

Ali Radi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gitmek için ailece Konya'dan Edirne'ye geldiklerini belirtti.

Edirne Valiliği, engelli göçmene tekerlekli sandalye verdi

"FRANSA'DAKİ AKRABAMIZIN YANINA GİDİYORUZ"

Bedensel engelli babasının tekerlekli sandalyesi eski olduğu için ilerlemekte güçlük çektiklerini anlatan Radi, "Fransa'da akrabalarımız var. Ya oraya gideceğiz ya da Almanya'ya gitmek istiyoruz. Dünden beri buradayız. Zor geçti gece, beklemeye devam ediyoruz. Yunanistan tarafına geçeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Türkiye'den Allah razı olsun." diye konuştu.

Edirne Valiliği, engelli göçmene tekerlekli sandalye verdi

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