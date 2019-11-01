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Edirne'de sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Enez sahili açıklarında arızalanan bot, sürüklenmeye başladı. Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarılarak, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA | 01.11.2019 - 11:17..
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Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak göçmenler, dün arızalanan motor nedeniyle zor anlar yaşadı.

SÜRÜKLENMEYE BAŞLADILAR

Enez sahili açıklarında, içinde Afganistan ve İran uyruklu olan 4'ü çocuk, 5'i kadın 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Edirne'de sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

28 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Kaçakların cep telefonuyla yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek, 28 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı

MEHMETÇİK 39 KAÇAĞI SUYA GİREREK KURTARMIŞTI

Öte yandan, eylül ayında Enez'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen; ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmen, olumsuz hava şartlarına rağmen suya giren askerler tarafından kurtarılmıştı.

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