Edirne'deki müzelere yoğun ilgi

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'deki müzelerin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

"MÜZELERİN İŞLEVİ BÜYÜYOR"

Kentteki müzelerin tarihi yansıtmasının yanı sıra kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir alana dönüştüğünü söyleyen Hacıoğlu, "Edirne'deki müzeler artık bir yaşam alanı oldu. Okuma, müzik ve sergi etkinlikleri gibi kültür sanat etkinlikleri, müzelerimizde yapılıyor ve vatandaşları müzelere çekiyor. Bunun yanında birçok faaliyet yine müzelerimizde oluyor. Müzelerin işlevi gün geçtikçe büyüyor. Böyle oldukça ziyaretçi sayısı sürekli artıyor" dedi.





MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ahmet Hacıoğlu, birçok medeniyete ev sahipliği ve Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'nin bu özelliğini müzelerinde yansıttığını belirtti.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜÇÜNCÜ İL OLDU

Edirne, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, İstanbul ve Ankara'dan sonra özel müzeleri en çok ziyaret edilen üçüncü il olmuştu



