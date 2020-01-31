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Edis: Babam kalp krizi geçiriyordu

Edis, sosyal medyada kendi adının geçtiği ifşa videosu hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 08:41..
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Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Edis, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Gazetecilerle sohbet eden Edis, sosyal medyada kendisinin olduğu iddiasıyla yayılan video hakkında konuştu.

"BEN DEĞİLİM"

Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişide ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok" şeklinde yanıt verdi.

Edis: Babam kalp krizi geçiriyordu

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