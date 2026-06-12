Edson Alvarez, Meksika'nın ilk maçında forma giydi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Edson Alvarez oldu.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye çalıştı.

İLK MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte aylarca sahalara çıkamayan Meksikalı orta saha oyuncusu, tedavi sürecinde ameliyat da geçirmişti.

Sezon sonuna doğru sahalara dönen Alvarez, son olarak ise sarı-lacivertli tribünlere hareket çekmiş ve kadroya alınmamıştı.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Alvarez'le yolların ayrılması bekleniyor.

AMELİYAT OLMASIYLA TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan Alvarez'in ameliyat olma kararını Dünya Kupası'nı önceleyerek vermiş olması, sarı-lacivertlilerde o dönem tartışma yaratmıştı.

Alvarez'in, ameliyat sürecini Dünya Kupası hedefi doğrultusunda planladığı ve Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

Bu durum, oyuncunun kulüp önceliğinden ziyade bireysel kariyer planlamasını öne koyduğu yönünde eleştirilere neden olmuştu.