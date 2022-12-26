1. dönem karne günü ne zaman? Sömestr (15 tatil) tarihi 2022

1. dönem karne günü ne zaman? Sömestr (15 tatil) tarihi 2022

Yarıyıl karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük bir tatil yapacak. Peki 1. dönem karneleri ne zaman verilecek? Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte tarihi ve detaylar...

Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla karne günü ve yarıyıl tatili de merak konusu oldu.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin dört gözle beklediği 15 tatil ne zaman soruları gündemde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvimde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti.

Peki ilk dönem karneleri ne zaman, hangi gün verilecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ayın kaçında? İşte yanıtları...

İlk dönem karneleri ne zaman verilecek?

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

Sömestr (15 tatil) ne zaman?

15 günlük sömestr tatili, 20 Ocak 2022’de başlayıp 6 Şubat 2023’te tamamlanacak.