1. dönem karneleri ne zaman verilecek? İşte karne günü tarihi 2022

Sömestr tatili için gün sayan öğrenciler, ne zaman karne alacaklarını araştırıyor. İlk dönem karneleri verildikten sonra 15 günlük bir tatil yapılacak. Peki karne günü ne zaman, ayın kaçında?

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ara tatilin ardından okula dönen öğrenciler, ilk dönem karnelerini alacak ve 15 günlük bir tatil yapacak.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin dört gözle beklediği 15 tatil ve karne günü ne zaman soruları gündemde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvimde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti.

Peki ilk dönem karneleri ne zaman, hangi gün verilecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ayın kaçında? İşte yanıtları...

1. DÖNEM KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021-2022 yılı ilk dönemi 24 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.