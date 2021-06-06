1 milyon 200 bin öğrenci, koronavirüs önlemleri altında LGS'ye giriyor

1 milyon 200 bin öğrenci, koronavirüs önlemleri altında LGS'ye giriyor

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencileri, koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl da sınava kendi okulunda girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yaklaşık 1 milyon 200 bin ortaokul 8. sınıf öğrencisine yönelik düzenlenen merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleşti.

SAAT 09.00'DA HAZIR BULUNDULAR

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrendi. Öğrenciler saat 09.00'da okullarında hazır bulundu.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri oldu.

LGS PUAN HESAPLAMA

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

VELİLER BAHÇEYE ALINMADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlendi ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlandı ve kapı önlerinde yığılma olması engellendi.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILDI

Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sırasının üzerindeyken, iki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmadı. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlandı.

BAHÇE VE KORİDORDA MASKE ZORUNLU

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi kılındı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabildi. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.

POZİTİF VE TEMASLI ÖĞRENCİLER İÇİN KURALLAR

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları takip edildi. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, duruma göre de ayrı binalarda sınava alındı.

15 YAŞTAN İTİBAREN FOTOĞRAF ŞARTI BULUNDURULMADI

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri ile sınava katıldı. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmadı. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınabildi.

Öğrencilerin, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz yapmayan silgi bulundurması gerekti. İsteyen öğrenciler, yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurdu. Ancak cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemedi.

Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlandı.

ÖĞRENCİ VE YAKINLARI KISITLAMADAN MUAF TUTULDU

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunduruldu.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alındı.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık bırakıldı. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayıldı.

Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alındı.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVLI OKULLARDA KONTENJAN 174 BİN 160

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.