1. sınıflara uyum haftası zorunlu mu? MEB uyum haftası tarihleri 2021

Okul hayatına ilk adımı atacak olan birinci sınıf öğrencileri, uyum sağlamaları açısından 1 hafta önce başlayacak. Peki uyum haftasında okula gitmek zorunlu mu? İşte MEB 1. sınıf uyum haftası günleri.

Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler merak edilen konuları araştırmayı sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde sorgulanan sorulardan biri ise" 1. sınıflara uyum haftası zorunlu mu?" oldu.

Adapte olmaları açısından tüm kademelerden 1 hafta önce okula gidecek olan birinci sınıf öğrencileri, 31 Ağustos itibariyle yerlerini alacak.

Veliler ise uyum haftasında okula gitmenin zorunlu tutulup tutulmadığını araştırıyor. Peki 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. Uyum haftasında katılım ise gönüllülük esasına bağlı olacak.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Yani 31 Ağustos 2021 Salı günü ile 3 Eylül 2021 Cuma günü okula uyum haftası olacak. Okul öncesi eğitim öğrencileri ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri o hafta içerisinde okula başlamış olacaklar.