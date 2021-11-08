10 Kasım Çarşamba okullar açık mı, ders işlenecek mi?

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde öğrenciler ve veliler tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki bu sene çarşamba gününe denk gelen 10 Kasım'a okullar var mı, ders işlenecek mi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım yaklaşırken, resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak konusu oldu.

Bu yıl 83. kez törenlerle gerçekleştirilecek olan anma töreni, tüm yurtta duygusal anlara sahne olacak. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek.

Peki, 10 Kasım Çarşamba günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, üniversitelerde ders işlenecek mi? İşte yanıtı...

10 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR AÇIK MI?

2021 yılında 10 Kasım tarihi Çarşamba gününe denk geliyor ancak 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor.

Buna göre okullar, bankalar ve devlet kurumları açık olacak, norma mesai saatine göre çalışacak. Okulların her kademesinde ve üniversitelerde de dersler işlenecek.