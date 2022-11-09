10 Kasım Perşembe günü okullar açık mı, ders işlenecek mi?

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım öncesinde öğrenciler ve veliler eğitim durumunu merak ediyor. Peki 10 Kasım Perşembe günü okullar tatil mi, açık mı? Ders işlenecek mi? İşte detaylar...

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, her yıl hüzünle anılıyor.

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak konusu oldu.

Bu yıl 84. kez törenlerle gerçekleştirilecek olan anma töreni, tüm yurtta duygusal anlara sahne olacak. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygıda durulacak.

Peki, 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte yanıtı...

10 Kasım Perşembe okullar açık mı?

10 Kasım, resmi tatiller arasında yer almıyor. Buna göre, kurumlarda mesai saatleri normal düzende devam edecek. Okullar eğitime devam edecek, dersler işlenecek.