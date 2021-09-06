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- 10. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
10. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 18:46
Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.
Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.
Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.
Peki 10. sınıfta hangi dersler var? 10. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 2 (10. sınıf) dersleri 2021 2022 10. sınıf müfredatı...
10. SINIF MATEMATİK KONULARI
1. Ünite: Sayma ve Olasılık
- Sıralama ve Seçme
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Pascal Üçgeni
- Binom Açılımı
- Basit Olayların Olasılıkları
2. Ünite: Fonksiyonlar
- Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
- Fonksiyonlar
- Fonksiyon Grafikleri
- Doğrusal Fonksiyonlar
- İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
- Birebir ve Örten Fonksiyon
- Bileşke Fonksiyon
- Bir Fonksiyonun Tersi
3. Ünite: Polinomlar
- Polinom Kavramı
- Polinomlarda İşlemler
- Polinomların Çarpanlara Ayrılması
- Polinomlarda Sadeleştirme
2.DÖNEM
4. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler
- İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları
5. Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler
- Çokgenler
- Çokgen ve Temel Elemanları
- Düzgün Çokgenler
- Dörtgenler ve Özellikleri
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- Deltoid
6. Ünite: Uzay Geometri
- Katı Cisimler
- Dik Prizmalar
- Dik Piramitler
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
1. Ünite: Giriş
- Edebiyat ve Tarih İlişkisi
- Edebiyat ve Din İlişkisi
- Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
- Türkçenin Tarihi Gelişimi
- Yazının Gelişimi
2. Ünite: Hikâye
- Dede Korkut Hikayeleri
- Halk Hikayeleri
- Mesnevi
- Tanzimat Dönemi Hikayeleri
- Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri
3. Ünite: Şiir
- İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
- Koşuk
- Sav
- Sagu
- Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
- İlahi
- Nefes
- Koşma
- Mani
- Türkü
- Gazel
- Kaside
- Şarkı
4. Ünite: Destan / Efsane
- Dünya Edebiyatında Destan
- Türk Edebiyatında Destan
- İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan
- İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan
2.DÖNEM
5. Ünite: Roman
- Roman
- Dünya Edebiyatında Roman
- Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
- Serveti Fünun Döneminde Roman
- Milli Edebiyat Döneminde Roman
6. Ünite: Tiyatro
- Tiyatro
- Geleneksel Türk Tiyatrosu
- Modern Türk Tiyatrosu
7. Ünite: Anı
- Anı
- Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
8. Ünite: Haber
- Haber
- Güncel Gazete Haberleri
- Dergi Haberler
- Genel Ağ Haberleri
9. Ünite: Gezi Yazısı
- Gezi Yazısı
- Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
- Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı
10. SINIF FİZİK KONULARI
1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
- Elektrik Akımı
- Potansiyel Farkı
- Direnç
- Elektrik Devreleri
- Elektrik Enerjisi
- Elektriksel Güç
- Mıknatıs ve Manyetik Alan
- Akım ve Manyetik Alan
2. Ünite: Basınç ve Kaldırma Kuvveti
- Basınç
- Kaldırma Kuvveti
3. Ünite: Dalgalar
- Dalgalar
- Titreşim
- Dalga Hareketi
- Dalga Boyu
- Periyot
- Frekans
- Hız
- Genlik
- Yay Dalgası
- Su Dalgası
2.DÖNEM
3. Ünite: Dalgalar
- Ses Dalgası
- Deprem Dalgası
4. Ünite: Optik
- Aydınlanma
- Gölge
- Yansıma
- Düzlem Ayna
- Küresel Aynalar
- Kırılma
- Mercekler
- Prizmalar
- Renk
10. SINIF KİMYA KONULARI
1. Ünite: Kimya Bilimi
- Simyadan Kimyaya
- Kimya Disiplinleri
- Kimyacıların Çalışma Alanları
- Kimyanın Sembolik Dili
- Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem
- Atom Modelleri
- Atomun Yapısı
- Periyodik Sistem
3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Kimyasal Türler
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2.DÖNEM
3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Güçlü Etkileşimler
- İyonik Bağların Oluşumu
- Kovalent Bağların Oluşumu
- Zayıf Etkileşimler
- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
4. Ünite: Maddenin Hâlleri
- Maddenin Fiziksel Halleri
- Katılar
- Sıvılar
- Gazlar
- Plazma
5. Ünite: Doğa ve Kimya
- Su ve Hayat
- Çevre Kimyası
10.SINIF BİYOLOJİ KONULARI
1. Ünite: Hücre Bölünmeleri
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
2. Ünite: Kalıtımın Temel İlkeleri
- Kalıtım
- Biyolojik Çeşitlilik
2.DÖNEM
3. Ünite: Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
- Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
10.SINIF TARİH KONULARI
1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler
- Anadolu’ya Türk Göçleri
- Anadolu’nun Türkleşme Süreci
- Anadolu’da Devletleşme Süreci
- Haçlı Seferleri ve Sonuçları
- Anadolu’da Moğol Tehlikesi
2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
- Aşiretten Beyliğe
- Beylikten Devlete
- Rumeli’de Genişleme
- Anadolu’da Türk Siyasi Birliği
- Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi
3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
- Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci
- Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler
- Yeniçeri Ocağının Kurulması
4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
- Anadolu’nun İslamlaşması
- Osmanlı Devlet İdaresi
- Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür
- Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri
5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı
- 1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
- İstanbul’un Fethi ve Sonuçları
- İslam Dünyası Liderliğine
- 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
- Kanuni Dönemi
- Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi
6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
- Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun
- Osmanlı Devlet Anlayışı
7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
- Osmanlı Millet Sistemi
- Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam
- Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim
- Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı
- Osmanlı Vakıf Sistemi
10. SINIF COĞRAFYA KONULARI
1. Ünite: Doğal Sistemler
- Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci
- Dünyanın Tektonik Oluşumu
- Jeolojik Zamanlar
- İç Kuvvetler
- Kayaçlar
- Türkiye’de İç Kuvvetler
- Dış Kuvvetler
- Türkiye’de Dış Kuvvetler
- Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri
- Su Kaynakları
- Dünyada Su Kaynakları
- Türkiye’de Su Kaynakları
- Topraklar
- Dünyada Topraklar
- Türkiye’de Topraklar
- Bitkiler
- Dünyada Bitkiler
- Türkiye’de Bitkiler
2.DÖNEM
2. Ünite: Beşeri Sistemler
- Nüfus
- Nüfusun Özellikleri ve Önemi
- Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
- Dünyada Nüfusun Dağılışı
- Nüfus Piramitleri
- Türkiye’de Nüfus
- Türkiye’de Nüfusun Değişimi
- Türkiye’de Nüfusun Dağılışı
- Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri
- Göç
- Göçler ve Göçlerin Nedenleri
- Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
- Türkiye’de Göçlerin Mekânsal Etkileri
- Ekonomik Faaliyetler
- Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri
- Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Uluslararası Ulaşım Hatları
4. Ünite: Çevre ve Toplum
- Afetler
- Afetlerin Genel Özellikleri
- Afetlerin Dağılışı
- Afetlerden Korunma Yolları
10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
1. Ünite: Allah, İnsan İlişkisi
- Allah İnancı ve İnsan
- Allah’ın Varlığı ve Birliği
- Allah’ın İsim ve Sıfatları
- Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
- İnsanın Allah ile İrtibatı
2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik
- Kur’an-ı Kerim’de Gençler
- Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
- Hz. Muhammed ve Gençler
- Bazı Genç Sahabiler
3. Ünite: Din ve Hayat
- Din ve Aile
- Din, Kültür ve Sanat
- Din ve Çevre
- Din ve Sosyal Değişim
- Din ve Ekonomi
- Din ve Sosyal Adalet
2.DÖNEM
3. Ünite: Din ve Hayat
- Din ve Aile
- Din, Kültür ve Sanat
- Din ve Çevre
- Din ve Sosyal Değişim
- Din ve Ekonomi
- Din ve Sosyal Adalet
4. Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar
- İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
- İslam Ahlakının Kaynakları
- Ahlak ve Terbiye İlişkisi
- İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
5. Ünite: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
- Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
- Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
- İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
- İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
10. SINIF FELSEFE KONULARI
1. Ünite: Felsefeyi Tanıma
- Felsefenin Anlamı
- Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
- Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri
2. Ünite: Felsefe ile Düşünme
- Akıl Yürütme ve Düşünme
- Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı
- Dili Doğru Kullanmanın Önemi
- Felsefi Soru Oluşturma
- Felsefi Bir Argümanı Sorgulama
2.DÖNEM
3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
- Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri
4. Ünite: Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma
- Felsefi Okuma ve Yazma
- Farklı Açılardan Görmek
- Felsefi Deneme
- Felsefi Perspektiften Yorumlama