10. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, okudukları sınıfların ders konuları ve müfredatını araştırıyor. Peki lise 2 ders konuları nelerdir? İşte MEB 10. sınıf ders müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

Peki 10. sınıfta hangi dersler var? 10. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 2 (10. sınıf) dersleri 2021 2022 10. sınıf müfredatı...

10. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. Ünite: Sayma ve Olasılık

Sıralama ve Seçme

Permütasyon

Kombinasyon

Pascal Üçgeni

Binom Açılımı

Basit Olayların Olasılıkları

2. Ünite: Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyonlar

Fonksiyon Grafikleri

Doğrusal Fonksiyonlar

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Birebir ve Örten Fonksiyon

Bileşke Fonksiyon

Bir Fonksiyonun Tersi

3. Ünite: Polinomlar

Polinom Kavramı

Polinomlarda İşlemler

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomlarda Sadeleştirme

2.DÖNEM

4. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler

Karmaşık Sayılar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5. Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler

Çokgenler

Çokgen ve Temel Elemanları

Düzgün Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

Deltoid

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler

Dik Prizmalar

Dik Piramitler

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. Ünite: Giriş

Edebiyat ve Tarih İlişkisi

Edebiyat ve Din İlişkisi

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Yazının Gelişimi

2. Ünite: Hikâye

Dede Korkut Hikayeleri

Halk Hikayeleri

Mesnevi

Tanzimat Dönemi Hikayeleri

Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri

3. Ünite: Şiir

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

Koşuk

Sav

Sagu

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

İlahi

Nefes

Koşma

Mani

Türkü

Gazel

Kaside

Şarkı

4. Ünite: Destan / Efsane

Dünya Edebiyatında Destan

Türk Edebiyatında Destan

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan

İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan

2.DÖNEM

5. Ünite: Roman

Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Serveti Fünun Döneminde Roman

Milli Edebiyat Döneminde Roman

6. Ünite: Tiyatro

Tiyatro

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu

7. Ünite: Anı

Anı

Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Ünite: Haber

Haber

Güncel Gazete Haberleri

Dergi Haberler

Genel Ağ Haberleri

9. Ünite: Gezi Yazısı

Gezi Yazısı

Divan Edebiyatında Gezi Yazısı

Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

10. SINIF FİZİK KONULARI

1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

Elektrik Akımı

Potansiyel Farkı

Direnç

Elektrik Devreleri

Elektrik Enerjisi

Elektriksel Güç

Mıknatıs ve Manyetik Alan

Akım ve Manyetik Alan

2. Ünite: Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç

Kaldırma Kuvveti

3. Ünite: Dalgalar

Dalgalar

Titreşim

Dalga Hareketi

Dalga Boyu

Periyot

Frekans

Hız

Genlik

Yay Dalgası

Su Dalgası

2.DÖNEM

3. Ünite: Dalgalar

Ses Dalgası

Deprem Dalgası

4. Ünite: Optik

Aydınlanma

Gölge

Yansıma

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Kırılma

Mercekler

Prizmalar

Renk

10. SINIF KİMYA KONULARI

1. Ünite: Kimya Bilimi

Simyadan Kimyaya

Kimya Disiplinleri

Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem

Atom Modelleri

Atomun Yapısı

Periyodik Sistem

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

2.DÖNEM

3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağların Oluşumu

Kovalent Bağların Oluşumu

Zayıf Etkileşimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite: Maddenin Hâlleri

Maddenin Fiziksel Halleri

Katılar

Sıvılar

Gazlar

Plazma

5. Ünite: Doğa ve Kimya

Su ve Hayat

Çevre Kimyası

10.SINIF BİYOLOJİ KONULARI

1. Ünite: Hücre Bölünmeleri

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

2. Ünite: Kalıtımın Temel İlkeleri

Kalıtım

Biyolojik Çeşitlilik

2.DÖNEM

3. Ünite: Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10.SINIF TARİH KONULARI

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler

Anadolu’ya Türk Göçleri

Anadolu’nun Türkleşme Süreci

Anadolu’da Devletleşme Süreci

Haçlı Seferleri ve Sonuçları

Anadolu’da Moğol Tehlikesi

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Aşiretten Beyliğe

Beylikten Devlete

Rumeli’de Genişleme

Anadolu’da Türk Siyasi Birliği

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci

Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler

Yeniçeri Ocağının Kurulması

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Anadolu’nun İslamlaşması

Osmanlı Devlet İdaresi

Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültür

Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı

1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri

İstanbul’un Fethi ve Sonuçları

İslam Dünyası Liderliğine

1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri

Kanuni Dönemi

Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devlet Anlayışı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Osmanlı Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam

Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim

Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı

Osmanlı Vakıf Sistemi

10. SINIF COĞRAFYA KONULARI

1. Ünite: Doğal Sistemler

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci

Dünyanın Tektonik Oluşumu

Jeolojik Zamanlar

İç Kuvvetler

Kayaçlar

Türkiye’de İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Türkiye’de Dış Kuvvetler

Türkiye’de Başlıca Yüzey Şekilleri

Su Kaynakları

Dünyada Su Kaynakları

Türkiye’de Su Kaynakları

Topraklar

Dünyada Topraklar

Türkiye’de Topraklar

Bitkiler

Dünyada Bitkiler

Türkiye’de Bitkiler

2.DÖNEM

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Nüfus

Nüfusun Özellikleri ve Önemi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünyada Nüfusun Dağılışı

Nüfus Piramitleri

Türkiye’de Nüfus

Türkiye’de Nüfusun Değişimi

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Göç

Göçler ve Göçlerin Nedenleri

Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Türkiye’de Göçlerin Mekânsal Etkileri

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Afetler

Afetlerin Genel Özellikleri

Afetlerin Dağılışı

Afetlerden Korunma Yolları

10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1. Ünite: Allah, İnsan İlişkisi

Allah İnancı ve İnsan

Allah’ın Varlığı ve Birliği

Allah’ın İsim ve Sıfatları

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

İnsanın Allah ile İrtibatı

2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Gençler

Bazı Genç Sahabiler

3. Ünite: Din ve Hayat

Din ve Aile

Din, Kültür ve Sanat

Din ve Çevre

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Ekonomi

Din ve Sosyal Adalet

2.DÖNEM

3. Ünite: Din ve Hayat

Din ve Aile

Din, Kültür ve Sanat

Din ve Çevre

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Ekonomi

Din ve Sosyal Adalet

4. Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

İslam Ahlakının Kaynakları

Ahlak ve Terbiye İlişkisi

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

5. Ünite: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

10. SINIF FELSEFE KONULARI

1. Ünite: Felsefeyi Tanıma

Felsefenin Anlamı

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

2. Ünite: Felsefe ile Düşünme

Akıl Yürütme ve Düşünme

Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı

Dili Doğru Kullanmanın Önemi

Felsefi Soru Oluşturma

Felsefi Bir Argümanı Sorgulama

2.DÖNEM

3. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri

4. Ünite: Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma