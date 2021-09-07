12. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, okudukları sınıfların ders konuları ve müfredatını araştırıyor. Peki lise son ders konuları nelerdir? İşte MEB 12. sınıf ders müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

Peki 12. sınıfta hangi dersler var? 12. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 4 (12. sınıf) dersleri 2021 2022 11. sınıf müfredatı...

12. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. Ünite: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. Ünite: Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

3. Ünite: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. Ünite: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2.DÖNEM

5. Ünite: Türev

Limit ve Süreklilik

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. Ünite: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. Ünite: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye

Küçürek (Minimal) Hikaye

Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri

Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiir

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

2.DÖNEM

4. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

Ünite: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. SINIF FİZİK KONULARI

1. Ünite: Düzgün Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

2. Ünite: Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

3. Ünite: Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

2.DÖNEM

4. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. Ünite: Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

12. SINIF KİMYA KONULARI

1. Ünite: Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon 2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri 2.DÖNEM 3. Ünite: Organik Bileşikler Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler 4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

1. Ünite: Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2. Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

2.DÖNEM

3. Ünite: Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. Ünite: Canlılar ve Çevre

Canlılar ve Çevre

12. SINIF COĞRAFYA KONULARI

1. Ünite: Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

Doğa ve İnsan

Küresel İklim Değişikliği 2. Ünite: Beşeri Sistemler Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

Geleceğin Dünyası

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Küresel Ticaret

Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ KONULARI

1. Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya

I. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC) Kurulmasının Orta Asya Türk Toplumlarında Meydana Getirdiği Değişim

Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulmasının ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetlerinin Siyasi Sonuçları

Modern Kara, Deniz ve Hava Hakimiyet Teorileri

Japonya’nın Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Olması

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Sosyokültürel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler

2. Ünite: II. Dünya Savaşı

İki Savaş Arası Dönemde Oluşan Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Askeri Denge ile II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

II. Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Olaylar

II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri

II. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları

II. Dünya Savaşı’nın Kültürel, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Etkisi

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin İzlediği Dış Politika Stratejileri

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomi ve Sosyokültürel Gelişmeler

3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

II. Dünya Savaşı Sonrası Oluşan Yeni Güç Dengelerinin Oluşum Sürecinde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler

Asya ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetleri ve Bağımsızlık Mücadeleleri Çerçevesinde Meydana Gelen Olaylar

Soğuk Savaşı Dönemi’nde Dünyada Meydana Gelen Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler

Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Meydana Gelen Gelişmeler

Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen, Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler

2.DÖNEM

4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Yumuşama Dönemi’nde Ortaya Çıkan Siyasi ve Askeri Gelişmeler

Küresel Güçlerin Enerji Kaynakları Üzerindeki Rekabetinin Orta Doğu’daki Siyasi Gelişmelere Etkileri

Yumuşama Dönemi’nde Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler

Yumuşama Dönemi Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler

Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler

1980’li Yıllarda Türkiye’deki İç ve Dış Gelişmeler

5. Ünite: Küreselleşen Dünya

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarını Kazanmaları

Avrupa’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler

Küreselleşen Dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler

Küreselleşen Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler

Küreselleşen Dünyada Öne Çıkan Olay ve Olgular

1990 Sonrası Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler

1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler

12. İNKILAP TARİHİ KONULARI

1. Ünite: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Mustafa Kemal’in Eğitim ve Askerlik Hayatı

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

2. Ünite: Milli Mücadele

Kuva’yı Milliye’nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine

Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler

Sevr Antlaşması

Milli Mücadele’de Doğu ve Güney Cephesi

Milli Mücadele’de Batı Cephesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması

Milli Mücadele Kahramanları

3. Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Atatürk İlkeleri

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler

Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler

Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

2.DÖNEM

4. Ünite: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. Ünite: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

6. Ünite: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950’lerde Türkiye

7. Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960’lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. Ünite: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1990 Sonrasında Türkiye

1990 Sonrasında Dünya’daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. SINIF SOSYOLOJİ KONULARI

1. Ünite: Sosyolojiye Giriş

Sosyolojinin Konusu ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

Toplumu Oluşturan Ögeler

Sosyolojinin Bağımsız Bir Bilim Haline Gelişi

Sosyolojide Temel Araştırma Yöntemleri

Türk Sosyologlarının Sosyolojiye Katkıları

2. Ünite: Birey ve Toplum

Sosyalleşme ve Sosyalleşmeyi Etkileyen Unsurlar

Hayat Boyu Sosyalleşme ve Sosyalleşmenin Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Etkileri

Sosyal Statü, Sosyal Rol ve Sosyal Saygınlık

Sosyal Değerler ve Sosyal Normlar

Sosyal Kontrol ve Sosyal Sapma

Statü ve Rollerden Doğan Haklar ve Görevler

3. Ünite: Toplumsal Yapı

Toplumsal Yapı ve Toplumsal Yapının Unsurları

Toplumsal Etkileşim Tipleri

Toplumsal Tabakalaşma ve Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma

Toplumsal Hareketlilik

4. Ünite: Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplumsal Değişme ve Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Modernleşme ve Küreselleşme

Toplumsal Gelişme ve Toplumsal Gelişmenin Ögeleri

Toplumsal Bütünleme

Toplumsal Çözülme

5. Ünite: Toplum ve Kültür

Kültür Kavramının Anlamı

Kültürünün Ögeleri ve Temel Kavramlar

Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

Temel Kültürel Süreçler

Kültürlenme ve Kültürleşme Sürecinde Toplumsal Kültürümüzün Önemi

Kültürel Tutumlar ve Kültürler Arası Etkileşim

Türk ve İslam Kültürünün Dünya Uygarlığına Katkıları

6. Ünite: Toplumsal Kurumlar

Toplumsal Kurumlar ve Toplumsal Kurumların İşlevleri

Aile Kurumu ve Toplumsal Hayat

Eğitim Kurumu ve Toplumsal Hayat

Din Kurumu ve Toplumsal Hayat

Ekonomi Kurumu ve Toplumsal Hayat

Siyaset Kurumu ve Toplumsal Hayat

12. SINIF MANTIK KONULARI

1. Ünite: Mantığa Giriş

Doğru Düşünme

Akıl Yürütmede Kullanılan Temel Terimler

Akıl İlkeleri

Akıl Yürütme Yöntemleri

Mantığın Uygulama Alanları

Mantık ve Yaşam

Mantık ve Teknoloji

Mantık ve Bilim

Mantık ve Felsefe

2. Ünite: Klasik Mantık

Aristoteles ve Mantık

Aristoteles Öncesi Dönem

Aristoteles’ten 19. Yüzyıla Kadar Devam Eden Dönem

Yeni Dönem

Kavram ve Terim

Nelik, Gerçeklik, Kimlik

İçlem ve Kaplam

Kavram Çeşitleri

Beş Tünel

Tanım

Tanım Çeşitleri

Tanım Koşulları

Önerme

Önerme Çeşitleri

Çıkarım

Doğrudan Çıkarım

Dolaylı Çıkarım (Kıyas)

2.DÖNEM

3. Ünite: Mantık ve Dil

Dilin Farklı Görevleri

Düşünce ve Dil İlişkisi

Dilin Görevleri

Bilgi Aktarma ve Dil

Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler

Anlama ve Tanımlara

Anlama

Tanımlama

4. Ünite: Sembolik Mantık

Sembolik Mantığa Giriş

Önermeler Mantığı

Önerme ve Yapısı

Basit ve Bileşik Önermeler

Önerme Eklemleri

Çıkarım

Sembolleştirme

Yorumlama

Doğruluk Çizelgesi

Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)

Niceleme Mantığı

Sembolleştirme

Temel Kavramlar

Temel Kurallar

Geçerlilik

Çok Değerli Mantık

Üç Değerli Mantık

Bulanık Mantık

12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1. Ünite: İslam ve Bilim

Din-Bilim İlişkisi

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

Cami ve Mescitler

Mektepler

Medreseler

Beyt’ül Hikmeler ve Kütüphaneler

Şifahaneler

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Dil

Fıkıh

Kelam

Tefsir

Hadis

Tarih

Felsefe

Coğrafya

Tıp

Astronomi

Matematik

Fizik

Kimya

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

2. Ünite: Anadolu’da İslam

Türklerin Müslüman Olmaları

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:

Ebu Hanife

Cafer es-Sadık

Maturidi

Şafii

Eş’ari

Ahmet Yesevi

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ahi Evran

Hacı Bektaş-ı Veli

Yunus Emre

Sarı Saltuk

Hacı Bayram-ı Veli

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

2.DÖNEM

3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

Yesevilik

Kadirilik

Rifailik

Mevlevilik

Nakşibendilik

Alevilik-Bektaşilik

Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar

Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. Ünite: Güncel Dini Meseleler

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler

5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri