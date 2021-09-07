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- 12. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
12. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 14:45
Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.
Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.
Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.
Peki 12. sınıfta hangi dersler var? 12. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 4 (12. sınıf) dersleri 2021 2022 11. sınıf müfredatı...
12. SINIF MATEMATİK KONULARI
1. Ünite: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
- Üstel Fonksiyon
- Logaritma Fonksiyonu
- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
2. Ünite: Diziler
- Gerçek Sayı Dizileri
3. Ünite: Trigonometri
- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
4. Ünite: Dönüşümler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
2.DÖNEM
5. Ünite: Türev
- Limit ve Süreklilik
- Anlık Değişim Oranı ve Türev
- Türevin Uygulamaları
6. Ünite: İntegral
- Belirsiz İntegral
- Belirli İntegral ve Uygulamaları
7. Ünite: Analitik Geometri
- Çemberin Analitik İncelenmesi
12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
1. Ünite: Giriş
- Edebiyat-Felsefe İlişkisi
- Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
- Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
- İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
2. Ünite: Hikaye
- 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
- Küçürek (Minimal) Hikaye
- Kelimede Anlam
3. Ünite: Şiir
- Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
- Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
- Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
- Garip Akımını Temsil Eden Şiir
- İkinci Yeni Şiiri
- Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
- 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
- 1980 Sonrası Türk Şiir
- Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
2.DÖNEM
4. Ünite: Roman
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
- 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
- Türk Dünyası Edebiyatında Roman
- Dünya Edebiyatında Roman
- Paragrafta Anlam
5. Ünite: Tiyatro
- 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. Ünite: Deneme
- Dünya Edebiyatında Deneme
- Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
- Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme
- Ünite: Söylev (Nutuk)
- Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
- İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
- İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
12. SINIF FİZİK KONULARI
1. Ünite: Düzgün Çembersel Hareket
- Düzgün Çembersel Hareket
- Dönerek Öteleme Hareketi
- Açısal Momentum
- Kütle Çekim Kuvveti
- Kepler Kanunları
2. Ünite: Basit Harmonik Hareket
- Basit Harmonik Hareket
3. Ünite: Dalga Mekaniği
- Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
- Elektromanyetik Dalgalar
2.DÖNEM
4. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
- Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
- Radyoaktivite
5. Ünite: Modern Fizik
- Özel Görelilik
- Kuantum Fiziğine Giriş
- Fotoelektrik Olayı
- Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
- Görüntüleme Teknolojileri
- Yarı İletken Teknolojisi
- Süper İletkenler
- Nanoteknoloji
- Laser Işınları
12. SINIF KİMYA KONULARI
1. Ünite: Kimya ve Elektrik
- İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
- Elektrot Potansiyelleri
- Kimyasallardan Elektrik Üretimi
- Elektroliz
- Korozyon
2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
- Anorganik ve Organik Bileşikler
- Basit Formül ve Molekül Formülü
- Doğada Karbon
- Lewis Formülleri
- Hibritleşme-Molekül Geometrileri
2.DÖNEM
3. Ünite: Organik Bileşikler
- Hidrokarbonlar
- Fonksiyonel Gruplar
- Alkoller
- Eterler
- Karbonil Bileşikleri
- Karboksilik Asitler
- Esterler
4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
- Fosil Yakıtlar
- Alternatif Enerji Kaynakları
- Sürdürülebilirlik
- Nanoteknoloji
12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI
1. Ünite: Genden Proteine
- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
2. Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez
- Kemosentez
- Hücresel Solunum
2.DÖNEM
3. Ünite: Bitki Biyolojisi
- Bitkilerin Yapısı
- Bitkilerde Madde Taşınması
- Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. Ünite: Canlılar ve Çevre
- Canlılar ve Çevre
12. SINIF COĞRAFYA KONULARI
1. Ünite: Doğal Sistemler
- Ekstrem Doğa Olayları
- Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
- Doğa ve İnsan
- Küresel İklim Değişikliği
2. Ünite: Beşeri Sistemler
- Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
- Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
- Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
- Geleceğin Dünyası
- Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
- Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
- Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
- Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
- Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
- Ulaşımı Etkileyen Faktörler
- Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
- Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
- Küresel Ticaret
- Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ KONULARI
1. Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya
- I. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları
- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC) Kurulmasının Orta Asya Türk Toplumlarında Meydana Getirdiği Değişim
- Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulmasının ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetlerinin Siyasi Sonuçları
- Modern Kara, Deniz ve Hava Hakimiyet Teorileri
- Japonya’nın Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Olması
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Sosyokültürel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler
2. Ünite: II. Dünya Savaşı
- İki Savaş Arası Dönemde Oluşan Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Askeri Denge ile II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
- II. Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Olaylar
- II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri
- II. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sonuçları
- II. Dünya Savaşı’nın Kültürel, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Etkisi
- II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin İzlediği Dış Politika Stratejileri
- II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomi ve Sosyokültürel Gelişmeler
3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi
- II. Dünya Savaşı Sonrası Oluşan Yeni Güç Dengelerinin Oluşum Sürecinde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
- Asya ve Afrika’daki Sömürgecilik Faaliyetleri ve Bağımsızlık Mücadeleleri Çerçevesinde Meydana Gelen Olaylar
- Soğuk Savaşı Dönemi’nde Dünyada Meydana Gelen Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
- Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Meydana Gelen Gelişmeler
- Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen, Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler
2.DÖNEM
4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası
- Yumuşama Dönemi’nde Ortaya Çıkan Siyasi ve Askeri Gelişmeler
- Küresel Güçlerin Enerji Kaynakları Üzerindeki Rekabetinin Orta Doğu’daki Siyasi Gelişmelere Etkileri
- Yumuşama Dönemi’nde Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
- Yumuşama Dönemi Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler
- Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyokültürel ve Ekonomik Gelişmeler
- 1980’li Yıllarda Türkiye’deki İç ve Dış Gelişmeler
5. Ünite: Küreselleşen Dünya
- SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarını Kazanmaları
- Avrupa’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
- Küreselleşen Dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler
- Küreselleşen Dünyadaki Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
- Küreselleşen Dünyada Öne Çıkan Olay ve Olgular
- 1990 Sonrası Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler
- 1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik, Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler
12. İNKILAP TARİHİ KONULARI
1. Ünite: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
- Mustafa Kemal’in Eğitim ve Askerlik Hayatı
- XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
2. Ünite: Milli Mücadele
- Kuva’yı Milliye’nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine
- Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler
- Sevr Antlaşması
- Milli Mücadele’de Doğu ve Güney Cephesi
- Milli Mücadele’de Batı Cephesi
- Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması
- Milli Mücadele Kahramanları
3. Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
- Atatürk İlkeleri
- Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
- Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler
- Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler
- Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
2.DÖNEM
4. Ünite: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
- Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Gelişmeler
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5. Ünite: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
- II. Dünya Savaşı
- II. Dünya Savaşı’nda Türkiye
- II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
6. Ünite: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
- 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
- II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
- 1950’lerde Türkiye
7. Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
- 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
- 1960’lardan itibaren Türk Dış Politikası
- 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8. Ünite: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
- 1990 Sonrasında Türkiye
- 1990 Sonrasında Dünya’daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
12. SINIF SOSYOLOJİ KONULARI
1. Ünite: Sosyolojiye Giriş
- Sosyolojinin Konusu ve Diğer Bilimlerle İlişkisi
- Toplumu Oluşturan Ögeler
- Sosyolojinin Bağımsız Bir Bilim Haline Gelişi
- Sosyolojide Temel Araştırma Yöntemleri
- Türk Sosyologlarının Sosyolojiye Katkıları
2. Ünite: Birey ve Toplum
- Sosyalleşme ve Sosyalleşmeyi Etkileyen Unsurlar
- Hayat Boyu Sosyalleşme ve Sosyalleşmenin Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Etkileri
- Sosyal Statü, Sosyal Rol ve Sosyal Saygınlık
- Sosyal Değerler ve Sosyal Normlar
- Sosyal Kontrol ve Sosyal Sapma
- Statü ve Rollerden Doğan Haklar ve Görevler
3. Ünite: Toplumsal Yapı
- Toplumsal Yapı ve Toplumsal Yapının Unsurları
- Toplumsal Etkileşim Tipleri
- Toplumsal Tabakalaşma ve Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma
- Toplumsal Hareketlilik
4. Ünite: Toplumsal Değişme ve Gelişme
- Toplumsal Değişme ve Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
- Modernleşme ve Küreselleşme
- Toplumsal Gelişme ve Toplumsal Gelişmenin Ögeleri
- Toplumsal Bütünleme
- Toplumsal Çözülme
5. Ünite: Toplum ve Kültür
- Kültür Kavramının Anlamı
- Kültürünün Ögeleri ve Temel Kavramlar
- Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı
- Temel Kültürel Süreçler
- Kültürlenme ve Kültürleşme Sürecinde Toplumsal Kültürümüzün Önemi
- Kültürel Tutumlar ve Kültürler Arası Etkileşim
- Türk ve İslam Kültürünün Dünya Uygarlığına Katkıları
6. Ünite: Toplumsal Kurumlar
- Toplumsal Kurumlar ve Toplumsal Kurumların İşlevleri
- Aile Kurumu ve Toplumsal Hayat
- Eğitim Kurumu ve Toplumsal Hayat
- Din Kurumu ve Toplumsal Hayat
- Ekonomi Kurumu ve Toplumsal Hayat
- Siyaset Kurumu ve Toplumsal Hayat
12. SINIF MANTIK KONULARI
1. Ünite: Mantığa Giriş
- Doğru Düşünme
- Akıl Yürütmede Kullanılan Temel Terimler
- Akıl İlkeleri
- Akıl Yürütme Yöntemleri
- Mantığın Uygulama Alanları
- Mantık ve Yaşam
- Mantık ve Teknoloji
- Mantık ve Bilim
- Mantık ve Felsefe
2. Ünite: Klasik Mantık
- Aristoteles ve Mantık
- Aristoteles Öncesi Dönem
- Aristoteles’ten 19. Yüzyıla Kadar Devam Eden Dönem
- Yeni Dönem
- Kavram ve Terim
- Nelik, Gerçeklik, Kimlik
- İçlem ve Kaplam
- Kavram Çeşitleri
- Beş Tünel
- Tanım
- Tanım Çeşitleri
- Tanım Koşulları
- Önerme
- Önerme Çeşitleri
- Çıkarım
- Doğrudan Çıkarım
- Dolaylı Çıkarım (Kıyas)
2.DÖNEM
3. Ünite: Mantık ve Dil
- Dilin Farklı Görevleri
- Düşünce ve Dil İlişkisi
- Dilin Görevleri
- Bilgi Aktarma ve Dil
- Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
- Anlama ve Tanımlara
- Anlama
- Tanımlama
4. Ünite: Sembolik Mantık
- Sembolik Mantığa Giriş
- Önermeler Mantığı
- Önerme ve Yapısı
- Basit ve Bileşik Önermeler
- Önerme Eklemleri
- Çıkarım
- Sembolleştirme
- Yorumlama
- Doğruluk Çizelgesi
- Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
- Niceleme Mantığı
- Sembolleştirme
- Temel Kavramlar
- Temel Kurallar
- Geçerlilik
- Çok Değerli Mantık
- Üç Değerli Mantık
- Bulanık Mantık
12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
1. Ünite: İslam ve Bilim
- Din-Bilim İlişkisi
- İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
- İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
- Cami ve Mescitler
- Mektepler
- Medreseler
- Beyt’ül Hikmeler ve Kütüphaneler
- Şifahaneler
- Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
- Dil
- Fıkıh
- Kelam
- Tefsir
- Hadis
- Tarih
- Felsefe
- Coğrafya
- Tıp
- Astronomi
- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
2. Ünite: Anadolu’da İslam
- Türklerin Müslüman Olmaları
- Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
- Ebu Hanife
- Cafer es-Sadık
- Maturidi
- Şafii
- Eş’ari
- Ahmet Yesevi
- Mevlana Celaleddin-i Rumi
- Ahi Evran
- Hacı Bektaş-ı Veli
- Yunus Emre
- Sarı Saltuk
- Hacı Bayram-ı Veli
- Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
2.DÖNEM
3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
- Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
- Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
- Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
- Yesevilik
- Kadirilik
- Rifailik
- Mevlevilik
- Nakşibendilik
- Alevilik-Bektaşilik
- Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
- Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
4. Ünite: Güncel Dini Meseleler
- Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
- İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
- Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
- Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
- Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler
5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri
- Hinduizm
- Budizm
- Konfüçyanizm
- Taoizm