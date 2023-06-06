13 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı

13 üniversiteye yeni rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Karataş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.
Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.