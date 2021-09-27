15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 öğretmen ek atama başvuru ekranı

15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 öğretmen ek atama başvuru ekranı

Binlerce öğretmenin beklediği 15 bin öğretmen atama başvuruları, bugün başlıyor. Peki 15 bin öğretmen ek atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2021 öğretmen atama başvuru ekranı...

Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği 15 bin öğretmen ek atama başvuru işlemleri, 27 Eylül 2021 Pazartesi yani bugün itibarıyla başladı ve 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Başvuruda bulunacak adayların başvurularının, il ve ilçe müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmişti.

Bu noktada ön başvurulara ilişkin sürecin ilk gününde binlerce aday, ''15 bin öğretmen ek atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, 15 bin öğretmen ek atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 15 bin öğretmen atama branş dağılımı, kontenjanları nasıl? İşte 2021 öğretmen ek atama başvuru ekranı...

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE VE KONTENJANLARI 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak olan 2021-2022 yılı 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık tarihlerinde alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.





ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.