15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi...

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. Peki 15 bin öğretmen ataması saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve zamanı...

Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması yarın gerçekleştirilecek.

Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı.

Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

Öğretmen adayları atama sonuçlarının açıklanacağı saat için nefesleri tuttu. Peki sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konunun detayları...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.

Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli değil ancak gün içerisinde kesin duyurulması bekleniyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022