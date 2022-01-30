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- 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi...
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi...
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 13:13
- Güncelleme : 30.01.2022 - 13:19
Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması yarın gerçekleştirilecek.
Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı.
Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.
Öğretmen adayları atama sonuçlarının açıklanacağı saat için nefesleri tuttu. Peki sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konunun detayları...
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.
Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli değil ancak gün içerisinde kesin duyurulması bekleniyor.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022
- Sınıf öğretmenliği 2175
- Özel eğitim öğretmenliği 1755
- Okul öncesi öğretmenliği 1302
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030
- İlköğretim matematik 1001
- İngilizce 857
- Rehberlik 804
- Matematik 733
- Fen bilimleri 702
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- Türk Dili ve Edebiyatı 501
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- Elektrik/ elektronik 16
- Çocuk gelişimi ve eğitimi 14
- Sağlık ve sağlık hizmetleri 10
- Adalet 10
- Mobilya ve iç mekân tasarım 9
- Elektrik-elektronik tek/elektronik 8
- Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8
- Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8
- Yenilenebilir enerji teknolojileri 5
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- Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3
- Denizcilik ve gemi yönetimi 3