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    15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi...

    Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. Peki 15 bin öğretmen ataması saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve zamanı...
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 13:19
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    15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi...

    Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması yarın gerçekleştirilecek.

    Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı.

    Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı.  Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

    Öğretmen adayları atama sonuçlarının açıklanacağı saat için nefesleri tuttu. Peki sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konunun detayları...

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

    15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

    Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.

    Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli değil ancak gün içerisinde kesin duyurulması bekleniyor.

    15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022

    • Sınıf öğretmenliği  2175
    • Özel eğitim öğretmenliği 1755
    • Okul öncesi öğretmenliği  1302
    • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030
    • İlköğretim matematik  1001
    • İngilizce 857
    • Rehberlik 804
    • Matematik  733
    • Fen bilimleri 702
    • Türkçe 698
    • Türk Dili ve Edebiyatı 501
    • Beden eğitimi 351
    • Müzik  350
    • Arapça 314
    • Tarih    262
    • Kimya ve kimya teknolojisi 261
    • Fizik  253
    • İmam hatip lisesi meslek dersleri  238
    • Coğrafya  185
    • Görsel sanatlar  180
    • Almanca  171
    • Felsefe  149
    • Sosyal bilgiler 130
    • Biyoloji  105
    • Teknoloji ve tasarım   86
    • Yiyecek içecek hizmetleri  57
    • Bilişim teknolojileri  51
    • Motorin araçlar teknolojisi  25
    • Elektrik/ elektronik   16
    • Çocuk gelişimi ve eğitimi  14
    • Sağlık ve sağlık hizmetleri  10
    • Adalet  10
    • Mobilya ve iç mekân tasarım 9
    • Elektrik-elektronik tek/elektronik  8
    • Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8
    • Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8
    • Yenilenebilir enerji teknolojileri  5
    • Biyomedikal cihaz teknolojileri 3
    • Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3
    • Denizcilik ve gemi yönetimi 3

    15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Son düzlüğe girildi... #1


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