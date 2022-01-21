15 tatil uzatıldı mı, kaç gün? 2022 Sömestr tatili başlangıç bitiş tarihleri

15 tatil uzatıldı mı, kaç gün? 2022 Sömestr tatili başlangıç bitiş tarihleri

MEB akademik takvimine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili kaç gün?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sömestr tatili tarihleri, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

İlk dönem karnelerini aldıktan sonra 15 tatile başlayacak olan öğrenciler, ''15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?'' sorularına yanıt arıyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan akademik takvimde belirtilmişti.

Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili kaç gün olacak, ne zaman bitecek? İşte 2022 Sömestr tatili başlangıç bitiş tarihleri...

2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

Buna göre, yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak ve 6 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Karneler 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak.