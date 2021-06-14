18 Haziran da okullar kapanacak mı? MEB resmen duyurdu

18 Haziran da okullar kapanacak mı? MEB resmen duyurdu

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Okullar ne zaman kapanacak sorusuna MEB'den yanıt geldi. Peki 18 Haziran'da okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte yaz tatilinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

"Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarihlere ilişkin detayları paylaştı.

Öğrenciler ve veliler, yaz tatiline dair açıklamaları yakından takip ediyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde kademeli yüz yüze eğitime geçen öğrenciler, okulların bitiş tarihine dair araştırmalar yapıyor.

Peki okullar ne zaman kapanacak? 18 Haziran'da okullar kapanıyor mu? İşte MEB'in açıklamaları..

18 HAZİRAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Selçuk, 2 Temmuz'un ardından da öğrencileri güzel bir yazın beklediğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için de açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler, tabii isterlerse."