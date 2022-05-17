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- 18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?
18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 10:51
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 103. yıl dönümünde coşku ve gururla kutlanıyor.
Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ın perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı da araştırılıyor.
Resmi tatil öncesi 18 Mayıs yarım gün tatil ilan edildi mi merak ediliyor.
Bu noktada veliler ve öğrenciler okullar yarım gün mü, tatil mi, saat kaça kadar ders işlenecek sorularına yanıt arıyor.
Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü? Dersler kaçta bitecek? İşte yanıtı...
18 Mayıs Çarşamba yarım gün mü, tatil mi?
19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor ve okullar, iş yerleri ve resmi kurumlar kapalı oluyor.
18 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün tatil ilan edilmiyor.
18 Mayıs Çarşamba günü, okullarda ders işlenecek, iş yerleri normal mesaisine devam edecektir.