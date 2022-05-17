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18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?

18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?

19 Mayıs bayramı vesilesiyle okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi, dersler kaçta bitecek sorularına hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor.