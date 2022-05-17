Petrol
114.2
-0.04%
Euro
16.64
2.47%
Dolar
15.87
2.11%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2395
0.16%
Bitcoin
486.075
2.83%
BTXN Coin
13.42
3.86%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?

    19 Mayıs bayramı vesilesiyle okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi, dersler kaçta bitecek sorularına hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 103. yıl dönümünde coşku ve gururla kutlanıyor.

    Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ın perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı da araştırılıyor.

    Resmi tatil öncesi 18 Mayıs yarım gün tatil ilan edildi mi merak ediliyor.

    Bu noktada veliler ve öğrenciler okullar yarım gün mü, tatil mi, saat kaça kadar ders işlenecek sorularına yanıt arıyor.

    Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü? Dersler kaçta bitecek? İşte yanıtı...

    18 Mayıs Çarşamba yarım gün mü, tatil mi?

    19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor ve okullar, iş yerleri ve resmi kurumlar kapalı oluyor.

    18 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün tatil ilan edilmiyor.

    18 Mayıs Çarşamba günü, okullarda ders işlenecek, iş yerleri normal mesaisine devam edecektir.

    18 Mayıs Çarşamba okullar yarım gün mü, tatil mi? #1


    İlginizi Çekebilir

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
    Dünya

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?
    Futbol

    Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    Görüş Bildir