LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

İyi bir liseye yerleşmek isteyen ve tercih yapan milyonlarca öğrenci, "LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

İyi bir liseye girebilmek için çaba gösteren milyonlarca öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da gerçekleşti.

Merakla beklenilen sınav sonuçları da 30 Haziran'da netliğe kavuştu.

4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS lise tercih işlemlerinin ise bugün 17.00' de sona ereceği öğrenildi.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

MEB'in geliştirdiği tercih robotu ile işlemlerini tamamlayan adaylar, "LGS tercihleri yerleştirme sonuçları açıklandı mı erken açıklanır mı?" diye merak ediyor.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu LGS tercihleri için sonuç tarihi...

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zmaan açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.