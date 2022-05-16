19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil?

19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler, ders olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs 2022 tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen resmi tatil günlerinin tatil olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

Yurt genelinde düzenlenecek olan kutlama ve etkinliklere sayılı günler kala gündemde okulların akıbeti yer alıyor.

Binlerce öğrenci ve veli, 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan 18 Mayıs Çarşamba günü yarım gün tatil ilan edildi mi merak ediliyor.

Peki 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı ve iş yerleri açık mı? İşte detaylar...

19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

Birçok kutlama ve etkinliğin yapıldığı 19 Mayıs tarihinde, eğitime ara verilecek ve okullar tatil olacak.

19 Mayıs, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör, bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

18 Mayıs yarım gün mü?

Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta sadece bayram günü tatil olduğundan 18 Mayıs, yarım gün olmayacak.