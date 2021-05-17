19 Mayıs'ta canlı ders var mı? 19 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi?

19 Mayıs'ta canlı ders var mı? 19 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi?

19 Mayıs öncesinde öğrenciler ders olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs'ta canlı ders var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar..

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerde kutlanacak.

Öğrenciler ise çarşamba gününe gelen 19 Mayıs tatil mi, okul var mı sorusunu araştırıyor. Binlerce öğrenci ve veli cuma günü online derslerin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor.

Peki 19 Mayıs Çarşamba canlı ders olacak mı? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte detaylar..

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Mevzuata göre; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Dolayısıyla bu tarih resmi tatildir.

Resmi tatillerde eğitim öğretim faaliyetleri de tatile girer. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta canlı ders olmayacak.