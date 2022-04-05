2. dönem karneleri ne zaman verilecek? Okul kapanış tarihi 2022

Yaz tatili için gün sayan öğrenciler, ne zaman karne alacaklarını araştırıyor. Peki karne günü ne zaman, ayın kaçında? İkinci dönem karnesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili için geri sayım başladı.

Sömestr tatilinin ardından okula dönen öğrenciler, Nisan ayında bir ara tatil daha yapacak. Ardından ise yaz tatili için sayılı günler kalacak.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin dört gözle beklediği yaz tatil, ve karne günü ne zaman soruları gündemde yerini aldı.

İkinci dönemi tamamlayacak olan öğrenciler, başarı durumlarını karneleri ile görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvimde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti.

Peki ikinci dönem karneleri ne zaman, hangi gün verilecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karne günü ayın kaçında? İşte yanıtları...

2. DÖNEM KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

İkinci dönem karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman sorusu da merakla araştırılıyor.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.