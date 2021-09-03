20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunda bulunan adaylar, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

29 Ağustos tarihinde başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, bilindiği üzere 2 Eylül tarihinde sona ermişti.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Eylül tarihini yani bugünü işaret etmişti.

Atama sonuçları için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması canlı yayında gerçekleştirildi.

Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı, ''20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nereden öğrenilir? 2021 MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sonuçları saat 13.00'ten itibaren e-Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden öğrenilebilecek.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021’de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır.'' bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.