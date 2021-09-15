2020-2021 PMYO Eğitim Sonu Sınavı ne zaman? Polis Akademisi duyurdu

Polis Akademisi Başkanlığı 2020-2021 PMYO 2. Sınıflar için Eğitim sonu sınav tarihlerini duyurdu. Peki PMYO eğitim sonu sınavları ne zaman, nerede? İşte ayrıntılar...

Polis Akademisi 2. sınıfların beklediği eğitim sonu sınav tarihleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan duyuru ile eğitim sonu sınav tarihleri netleşti.

Adaylar sınavlara eğitim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu müdürlüklerinde girecek. Sınav tarihlerine ilişkin araştırma yapanlar, "PMYO Eğitim Sonu Sınavı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Peki PMYO Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, nerede? İşte detaylar...

PMYO EĞİTİM SONU SINAV TARİHİ 2020-2021

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

29-30 Eylül 2021 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.