2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ve yeni kayıt yapma

2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ve yeni kayıt yapma

AÖF ikinci üniversite kayıtları ile ilgili açıklama yapıldı. YÖKSİS bilgileri güncel olanlar, AÖF ikinci üniversite internet başvurularını 31 Ağustos ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapabilir.

Binlerce aday AÖF'ün ikinci üniversite kayıt tarihlerini bekliyor. AÖF üzerinden ikinci bir üniversite okumak isteyen adaylar, 'AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman ve AÖF ikinci üniversite kayıt ücreti ne kadar? sorusunun cevabını arıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yaptığı açıklamada sınavların 5 Eylül'de yapılacağı belirtlirken, yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz tartışmalıydı.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF ikinci üniversite kayıtları için internet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF LİSANS VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

AÖF MUAFİYET BAŞVURUSU

Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim görmek isteyen vatandaşlar son dönemde AÖF kayıt tarihleri ile ilgili duyuruları yakından takip ediyor.

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu kapsamda lisans veya önlisans fark etmeksizin kayıtlarını yapmak isteyen vatandaşların elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT EKRANI: AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül 2019'da başlamıştı. Bu yıl ise kayıtların alınacağı tarihler öğrenciler tarafından merak ediliyor…

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde

3- Otomasyondan kaydını kontrol et

4- eKampüs'ten ders kitaplarına bak

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu sene ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi.

AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Yaz döneminde yapılan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler arasında merak konusu olmuştu.