2020 devlet ve vakıf üniversiteleri boş kontenjan oranı

YKS 2020 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih yapacak öğrenciler için üniversitelerin doluluk oranı da paylaşıldı. Peki devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kontenjan oranı nedir?

2020 yılında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih sonuçları açıklandı.

YKS 2020'ye giren üniversite öğrencisi adayları tercih sonuçlarına bakarak hangi üniversiteye gideceğini öğrenebilecekken, bir diğer merak konusu da üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin ek tercih durumu oldu.

YKS 2020 EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 2020 yılında 6 Ağustos’ta başladı. Tercihler 14 Ağustos’ta saat 23:59’da sona erdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hangi üniversiteyi ve bölümü kazandıklarını öğrendi. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise eylül ayında alınmıştı. İşte ek tercihlerle ilgili tüm detaylar...

ÖSYM TERCİH SONUÇLARINI AÇIKLADI

YKS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite tercihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

GEÇEN YIL EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da ek tercih heyecanı da başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta erişime açıldı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

Geçen yıl ile kıyaslandığında ek tercihlerin Eylül sonu ya da Ekim başı gibi yapılması bekleniyor.

KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:

"2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir."

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANI NEDİR?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

Ek tercih yapacak öğrenciler, devlet ve vakıf üniversitelerindeki doluluk oranına göre tercihlerini yapabilecek.