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- 2020 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
2020 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020-EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçlarını erişime açtı.
- İHA
- 25.12.2020 - 11:10
- Güncelleme : 25.12.2020 - 11:22
29 Kasım tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ECZACILIK SINAV SONUÇLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldığı bildirildi.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.