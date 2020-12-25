Euro
9.2416
-0.01%
Dolar
7.586
0.31%
Altın
457.66
0.07%
Borsa
1.434
0.54%
Bitcoin
179.800
0.20%
EXEN Coin
10.92
3.60%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    2020 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

    ÖSYM, 2020-EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçlarını erişime açtı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 11:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    2020 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

    29 Kasım tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    ECZACILIK SINAV SONUÇLARI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

    Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

    2020 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir