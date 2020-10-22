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- 2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS öğretmenlik puan türü P10 nedir? KPSS puan türleri listesi
2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS öğretmenlik puan türü P10 nedir? KPSS puan türleri listesi
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 10:03
Atanmak için gün sayan adaylar KPSS sınav sonuçlarına göre puan hesaplama işlemi ve puan türlerini araştırıyor.KPSS puan türleri adayların tercih yapacakları alanı simgeliyor. Her puan türü kendi içinde hesaplama yöntemleriyle belirleniyor.
KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak.
KPSS P10 PUAN TÜRÜ NEDİR?
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.
Ağırlıkları ise şöyledir: -
Genel Kültür: 0,30
Genel Yetenek: 0,30
Eğitim Bilimleri: 0,40
Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.
KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?
P-1 Puan türü ile alım yapan kurumlar
-
Merkez Bankası uzman denetçisi ve yardımcısı
-
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
-
İller Bankası Uzman Yardımcısı
-
BİST Uzman Yardımcısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
-
Bakanlıkların mühendislik kadroları
P-2 Puan türü ile alım yapan kurumlar
-
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
-
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
-
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
-
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
-
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
-
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
P-3 Puan türü ile alım yapan kurumlar
-
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
-
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
-
Gümrük Muhafaza Memurluğu
-
Gümrük Muayene Memurluğu
-
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
-
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
-
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
-
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
-
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
-
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
-
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
-
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
-
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
-
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-
Orman Genel Müdürlüğü
-
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
-
Makina Kimya Endüstrisi
-
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
-
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
-
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-
Gümrük Müsteşarlığı
-
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
-
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
-
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
-
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS puan hesaplama işleminde hesaplanacak puan türü önemlidir. KPSS P1 puanı hesaplaması yapacak adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testini baz almaları gerekmektedir. KPSS P1 puan hesaplamasında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 oranında puana etki etmektedir.
Hesaplama formülü:
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
KPSS P2 puan hesaplaması yaparken yine Genel Kültür ve Genel Yetenek baz alınır. Bu puan türünde Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür ise yüzde 40 etki eder.
P3 türündeki puanın hesaplanmasında ise Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri yüzde 50 oranında etki eder. Lisans B grubu kadro atamalarında kullanılan bu puan türünde her iki test de ham puana eşit oranda etki eder.