2020 KPSS baraj puanı kaç? KPSS öğretmenlik puan türü P10 nedir? KPSS puan türleri listesi

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar puan hesaplama ve baraj puanı en çok merak edilen konular oldu. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu.

Atanmak için gün sayan adaylar KPSS sınav sonuçlarına göre puan hesaplama işlemi ve puan türlerini araştırıyor.KPSS puan türleri adayların tercih yapacakları alanı simgeliyor. Her puan türü kendi içinde hesaplama yöntemleriyle belirleniyor.

KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.

KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir: -

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40

Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?





P-1 Puan türü ile alım yapan kurumlar

Merkez Bankası uzman denetçisi ve yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

P-2 Puan türü ile alım yapan kurumlar

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

P-3 Puan türü ile alım yapan kurumlar

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı





KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS puan hesaplama işleminde hesaplanacak puan türü önemlidir. KPSS P1 puanı hesaplaması yapacak adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testini baz almaları gerekmektedir. KPSS P1 puan hesaplamasında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 oranında puana etki etmektedir.

Hesaplama formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

KPSS P2 puan hesaplaması yaparken yine Genel Kültür ve Genel Yetenek baz alınır. Bu puan türünde Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür ise yüzde 40 etki eder.

P3 türündeki puanın hesaplanmasında ise Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri yüzde 50 oranında etki eder. Lisans B grubu kadro atamalarında kullanılan bu puan türünde her iki test de ham puana eşit oranda etki eder.