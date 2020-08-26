2020 KYK yurt başvuruları ne zaman? Kimler KYK yurt başvurusunda bulunabilir?

Öğrenciler, okumaya gidecekleri şehirlerde yurtta kalma imkanlarını araştırıyor. Öğrenciler için yurt imkanı sağlayan KYK'dan kimler faydalanacak? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS sonuçlarına göre hangi üniversiteye gideceğini öğrenen öğrenciler için bir diğer merak konusu da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen yurt imkanları oldu.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. İşte 2020 KYK yurt başvurusu hakkında detaylar…

YKS 2020 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK burs başvuru tarihleri, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamanın ardından gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN 2020 KYK YURT BAŞVURULARI

Yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına girecek olan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK yurt başvurularında bulunabilecek.

Peki, KYK yurt başvuru ne zaman ve 2020 KYK yurt başvurularından kimler yararlanabilir? İşte, KYK yurt başvuru şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru işlemleri e devlet sistemi üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından, gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Diğer yandan üniversite kayıtları bu sene 29 Ağustos tarihinde başlayacak. YÖK'ün açıklamasına göre, üniversitelerin açılışı için ise 1 Ekim sonrasında planlanıyor. KYK yurt başvuru tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, başvuruların tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması ön görülüyor. İşte, detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme, resmi açıklamaların ardından yapılacak.

Hemen her üniversitenin çevresinde KYK yurtları yer alıyor. KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Ancak henüz konu hakkında KYK tarafından bilgilendirme yapılmadı.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.