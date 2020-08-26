2020 PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO taban puanı kaç?

2020 yılında Polislik için sınava hazırlananlar polislik taban puanlarını merak ediyor. PMYO başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayanlar için PMYO ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından PMYO başvuruları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Polis olmak isteyen üniversite öğrencisi adayları PMYO başvuru koşullarını ve taban puanlarını merak ediyor.

PMYO'YA KAÇ PUAN İLE BAŞVURULUYOR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler başvurabiliyor.

Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 polislik taban puanı belli oldu mu?

PMYO alımı başvuru tarihi, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında bulunuyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ön başvuruları kurum tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. İşte detaylar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

YILLARA GÖRE PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi.YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

"2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250"