Euro
9.5041
0.61%
Dolar
7.8223
0.65%
Altın
461.48
0.25%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.148
-0.86%
EXEN Coin
11.40
-0.69%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, TUS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 16:46
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 16:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan sınavla ilgili yerleştirme sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandığını bildirdi.

    2020 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

    Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.

    Aygün, paylaşımında "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." diye yazdı.

    2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir