- Haberler
- Eğitim Haberleri
- 2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2020 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, TUS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu söyledi.
- İHA
- 04.12.2020 - 16:46
- Güncelleme : 04.12.2020 - 16:55
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan sınavla ilgili yerleştirme sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandığını bildirdi.
2020 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.
Aygün, paylaşımında "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." diye yazdı.