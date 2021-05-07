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    2020 YDUS sonuçları açıklandı: 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı

    ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki 2020 YDUS sonucu nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 18:51
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    2020 YDUS sonuçları açıklandı: 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Nisan-03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri açıkladı.

    Sınava giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı.

    İşte, 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı...

    2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan - 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    2020-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

    2020 YDUS sonuçları açıklandı: 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı #1

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