2020 YDUS sonuçları açıklandı: 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki 2020 YDUS sonucu nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Nisan-03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri açıkladı.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı.

İşte, 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı...

2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan - 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2020-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER



