2020 YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) (İç Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki 2020 YDUS sonucu nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2020 YDUS sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı. İşte, 2020 YDUS (İç Hastalıkları) sonuç sorgulama ekranı...

2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2020 YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2020-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER



