2021 ALES/3 sonuç tarihi: ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 ALES/3 sonuç tarihi: ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 ALES/3 sınavının ardından binlerce aday gözlerini ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2021 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım gösterdiğı sınavın tamamlanmasının ardından ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

Bu kapsamda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ''ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi..

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre, 19 Eylül tarihinde uygulanan 2021 ALES/3 sınav sonuçları, 16 Aralık 2021 tarihinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.