2021 DGS sınav tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Ön lisans eğitimini 2 yıl daha uzatarak 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 DGS başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 DGS başvuru tarihlerini merak eden öğrenciler, DGS başvuru tarihleri, ücreti, şartları hakkında bilgi almak istiyor.

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu

Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? İşte 2021 DGS başvuru tarihleri...

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları, 21 Mayıs 2021-31 Mayıs .2021 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. DGS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde detaylı bilgilere yer vereceğiz.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DGS 2020 kılavuzunda yer alan başvuru şartları şu şekildeydi:

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

DGS başvuru tarih aralığını kaçıran adaylar, 8 Haziran 2021 tarihinde geç başvuru işleminde bulunabilecek.

2021 DGS NE ZAMAN?

Yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.