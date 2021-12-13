2021 İSG/2 sonuç tarihi: İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 İSG/2 sınavının tamamlanmasının ardından gözler İSG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından İSG/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar, ''İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 İSG/2 sınav sonuç tarihi..

2021 İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuç tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre, 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İSG/2 sınav sonuçları, 6 Ocak 2022 tarihinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.